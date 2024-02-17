شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذيرات طارئة لسكان الرياض.. الساعات القادمة عصيبة والهلال الأحمر يرفع مستوى الجاهزية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مستوى جاهزية الفِرق الإسعافية العاملة، مع إمكانية استدعاء الفِرق الإسعافية الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسبًا لأي طارئ، والتأكد من تزودها بالوقود والتجهيزات الضرورية كافة، تجاوبًا مع تحذيرات الجهات المختصة؛ وذلك نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الرياض. ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج من الأمطار الغزيرة والسيول، والالتزام بقواعد السلامة المرورية، منها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمُّع المياه..

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