إحصائية حكومية: وفاة وإصابة 145 شخصا بحوادث سير خلال النصف الأول من فبراير

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية حكومية، اليوم السبت، عن وفاة وإصابة 145 شخصاً جراء الحوادث المرورية في المناطق المحررة خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري.



وذكرت الإحصائية الصادرة عن الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، أن طرقات المحافظات المحررة شهدت 158 حادثة سير خلال النصف الأول من فبراير الجاري "أودت بحياة 15 شخصا في عموم طرقات المناطق المحررة، فيما أصيب 130 آخرون بإصابات مختلفة وصفت 63 منهم بالبليغة".



وأضافت، أن الخسائر المالية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 28,270,000 ريال.



وتوزعت الحوادث بين 100 حادثة صدام بين مركبات، و19 حادثة انقلاب مركبات، و39 حادثة دهس مشاة.



وأرجعت الإحصائية أسباب الحوادث إلى (مخالفة قوانين وقواعد السير، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ والخطر، وإهمال الصيانة الدورية للمركبات، والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وأسباب أخرى متعلقة بالطريق وصلاحيتها الفنية).

