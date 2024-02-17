الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية نحو سفينة تجارية دون ولا أضرار

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، إطلاق 4 صواريخ باليستية من مناطق الحوثيين، الجمعة، باتجاه البحر الأحمر.



وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته على منصة إكس، إن "3 صواريخ من أصل 4، تم إطلاقها من مناطق الحوثيين أمس (الجمعة) نحو السفينة التجارية (إم تي بولوكس) في البحر الأحمر، دون وقوع إصابات أو أضرار".



وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نفذت بنجاح "ضربتين للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن، وسفينة سطحية متنقلة بدون طيار" في اليمن.



وأضاف البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ والسفينة السطحية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".



وتابع: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية (بولوكس POLLUX) في البحر الأحمر، بـ"عدد كبير من الصواريخ"، مشيرة إلى أن الإصابة كانت "دقيقة ومباشرة".



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

المصدر: وكالات