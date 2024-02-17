منظمة سام تدعو للإفراج عن المحامي سامي ياسين المختطف في سجون الانتقالي بعدن

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المحامي سامي ياسين المختطف في سجون الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن منذ 16 نوفمبر 2023م.



وقالت المنظمة في بيان إن قوة تابعة لمعسكر الحزام الأمني في عدن بقيادة جلال الربيعي، اعتقلت تعسفاً المحامي سامي ياسين قائد مارش، بسبب عمله القانوني بعد التقطع لسيارته واقتياده بالقوة إلى إحدى الزنازين الانفرادية في سجون معسكر النصر.



وأشار البيان إلى أن قوات الانتقالي لم تسمح بالاتصال بين المحامي سامي ياسين وأهله كما لم تسمح لهم بزيارته، مشددة على وجوب الكشف عن مصير المحامي المختطف والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.



وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي إن اعتقال المحامي سامي ياسين بسبب ترافعه أمام القضاء في إحدى قضايا التعذيب يشكل تهديدا خطيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان.



وأضاف أن المحامي ياسين يعد من أكثر المحامين تحمساً ووضوحاً في الدفاع عن حقوق الضحايا أمام القضاء وتقديم العون القضائي لهم، ما جعله محل استهداف من قبل الكثير في السلطات الأمنية والقضائية.



وأشار إلى شهادات صوتية استمعت لها سام تؤكد أن المحامي سامي ياسين ضحية غياب القانون وضعف المؤسسات القضائية والرقابية، ولوبي الأجهزة الأمنية المنفلتة، التي تسعى لإسكات كافة الأصوات الحرة المدافعة عن الضحايا الذين تعرضوا للانتهاك على يد هذه الأجهزة، على حد تعبيره.

