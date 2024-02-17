هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إنه لا تعارض بين القهوة وأدوية الضغط.وكتب عبر حسابه على “إكس”: “لا تتعارض القهوة مع أدوية الضغط فاستمتعوا بها”. وتابع: “لكن بدون تجاوز (15 فنجال) أو 3 أكواب قهوة أمريكية”..

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