شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته ينتج عنه هذا الشيء… مستشار اسري سعودي يثير الجدل بتصريح خطير !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن مشكلات الزوجات وغيرتهم الدائمة تجاه أزواجهم والتي تؤدي إلى انهيار الزوجة وشعورها الدائم بعدم الأمان. وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الزوجة‬⁩ لديها حساسية شديدة تجاه زوجها في حال كان عنده تواصل غير مشروع مع نساء أخريات، سواءً كان ذلك بالرسائل أو على الخاص في السناب أو غيره .وأضاف :” أن المرأة قد تصمت أملاً بأن يتوقف زوجها عن ذلك ولا تضطر لمواجهته”، مؤكدًا أن تواصل ⁧‫الزوج‬⁩ مع امرأة غير زوجته يكسر قلب الزوجة ويشعرها بعدم الأمان ..

كانت هذه تفاصيل خبر تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته ينتج عنه هذا الشيء… مستشار اسري سعودي يثير الجدل بتصريح خطير !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.