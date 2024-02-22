تعز.. تظاهرة حاشدة للمطالبة بتشغيل المحطة الكهربائية الحكومية

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الخميس، تظاهرة حاشدة للمطالبة بتشغيل المحطة الكهربائية الحكومية المعطلة منذ بدء الحرب الدائرة في البلاد منذ تسع سنوات.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن المئات من أبناء مدينة تعز، نظموا صباح اليوم مسيرة حاشدة في شارع جمال، للمطالبة بتشغيل محطة "عصيفرة" الكهربائية.



وأضاف، انطلقت المسيرة من جولة العواضي إلى مقر السلطة المحلية حيث نفذ المحتجون وقفة احتجاجية نددت بالتقاعس الحكومي إزاء معاناة أبناء المدينة جراء توقف خدمة التيار الكهربائي الحكومي، وطالبوا بسرعة تشغيل المحطة الكهربائية وتنفيذ التوجيهات الرئاسية السابقة بخصوص إنشاء محطة أخرى.



وخلال الفعالية رفع المتظاهرون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب المجلس الرئاسي بسرعة الالتفات إلى معاناة سكان تعز بتشغيل الكهرباء الحكومية وتخليص المحافظة من ما سموها "منظومة الفساد".



وتأتي التظاهرة استجابة لدعوات ناشطين على مواقع التواصل للمطالبة بسرعة تشغيل المحطة الكهربائية، وذلك بعد مبادرات شبابية قادت إلى صيانة محطة "عصيفرة" المتوقفة منذ تسع سنوات، بهدف تشغيلها للتخفيف من معاناة المواطنين قبل حلول شهر رمضان والصيف القادم.



وكانت السلطة المحلية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع ،تحت ضغط الشارع، باعتماد أجور الفريق الهندسي لمحطة عصيفرة واعتماد مكافأة شهرية لأفراد حراسة المحطة.



كما قامت بإصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد متطلبات تشغيل المحطة وإصلاح الشبكة الكهربائية، وهي الإجراءات التي يخشى المواطنون والناشطون أن تكون محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي صعد من خطابه حد المطالبة بإقالة المحافظ.



ويشكو المواطنون في مدينة تعز من ارتفاع كلفة التيار الكهربائي التجاري الذي وصل سعر الكيلو وات الواحد إلى 1200 ريال، في ظل غياب الرقابة السلطة المحلية بالتواطؤ مع ملاك الطاقة التجارية بالمحافظة.