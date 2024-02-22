شكرا لقرائتكم خبر عن «جنني جوزك ليلة الخميس» .. ضعي الفازلين على الخيار حاجة مش ممكن تتخيليها واللي يشوفك مش هيعرفك من جمالك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخيار من الخضروات التي انعم الله بها علي الإنسان حيث أن له الكثير من الاستخدامات سوي الأكل وهذا الأمر يعود بالدرحة الأولي غلي ما يحتويه علي عناصر غاية في القيمة والغذاء ، خاصة فيما يتعلق بالبشرة والجلد فهو مرطب طبيعي لا يمكن الاستغناء عنه للبشرة ، كما أنه يساعد في التخلص من عيوب البشرة بشكل كبير ، بجانب أن الفازلين من المواد التي يتم استعمالها من أجل العناية بالبشرة والتخلص من جفافها خاصة خللا فصل الشتاء قارس البرودة ، لذا فقد تم المزج بين هذين المكونين بطريقة سنوضح الكيفية التي يتم إعدادها بها من خلال ما يلي من سطور كي يتم العناية بالبشرة

– طريقة تحضير وصفة الخيار مع الفازلين للعناية بالبشرة

في البداية نحضر قطعة من الخيار ونبشرها بشكل جيد كي نحصل علي قدر مناسب من مستخلص الخيار

ثم نضيف إليها ملعقة من الفازلين الطبي الخام

بعد ذلك يتم إضافة ملعقة من النشا

ثم نضيف مقدار من ماء الورد مع الحرص علي خلط المكونات معا ، في حالة عدم وجود ماء ورد من الممكن استبدالها بعصير الليمون

ثم نضع الخليط علي نار هادئة قبل أن يتم وضعه في الثلاجة

– فوائد وصفة الخيار مع الفازلين

يساعد في تفتيح البشرة

التخلص من البثور التي تتواجد في الوجه بشكل مزعج

التخلص من مشاكل البشرة

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