شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل..وزارة الحج والعمرة تمنع اداء العمرة في هذه الأوقات لهذا السبب الصادم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين لأداء مناسك العمرة، إلى الحصول على التصريح عبر تطبيق “نسك” مسبقًا.وقالت الوزارة عبر حسابها في “إكس”: إن الحصول على التصريح يوفر خيارات مرنة لتفادي الازدحام، ويضمن الفرصة لأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة.‏ودعت “الحج والعمرة” إلى تجنب اختيار أوقات الازدحام، وضرورة الالتزام بالوقت المحدد، وإبراز التصريح عند الوصول. ‏وأشارت إلى أنه عند التأخير يمكن إلغاء التصريح من خلال تطبيق نسك والحصول على تصريح آخر..

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