شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عشبة معجزة موجودة في منازلنا هي الحل لجميع مشاكل الشعر عندما يتم استخدامها بهذه الطريقة فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عزيزتي حواء إذا كان لديك مشكلة بخصوص الشعر الخفيف والقصير والخشن فلا داعي للقلق فنجد أن هناك العديد من النساء التي تتساءل بشكل مستمر عن وصفات فعالة يمكن أن تقوم بمعالجة المشاكل السابقة الإشارة إليها،

الخطوة الثالثة نقوم بإضافة كبسولة الفيتامين بالإضافة إلى الخل وزيت اللافندر والجلسرين إلى الماء، ويتم خلطه كل هذه المكونات حتى تصبح متجانسة تماما.

الخطوة الرابعة يتم وضع هذا الخليط في بخاخ رشاش وبعد غسل الشعر باستخدام الشامبو يوضع عليه هذا البخاخ مع التدليك باستخدام أطراف الأصابع للتأكد من أنه قد وصل إلى الفروة.

يترك لمدة ساعتين ويشطف الشعر بالماء مع تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الشهر.