إب.. قيادي حوثي يحتجز شخصين في سجن خاص وآخر يطلق النار على بائع قات رفض دفع جبايات

أقدم قيادي حوثي على احتجاز مواطنين اثنين في سجن خاص، فيما أقدم آخر على إطلاق النار على بائع قات رفض دفع جبايات مالية، في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن)، وسط انتهاكات واسعة ترتكبها المليشيا بحق سكان المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن المدعو "الوشلي" المُعيّن من المليشيا مديراً لشرطة القسم الجنوبي في مدينة إب، يحتجز منذ أكثر من أسبوعين، مواطنين اثنين في سجن خاص بالقسم الذي يديره، وذلك على ذمة خلاف بينهما مع صديق له.



وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي يرفض الإفراج عن المحتجزين أو تحويلهما إلى النيابة في مخالفة لقانون السجون الذي يمنع احتجاز أي مواطن أكثر من 24 ساعة.



وفي حادثة انتهاك أخرى، أصيب بائع قات يُدعى "جميل العزب"، بطلق ناري في يده، بعد أن أطلقت عناصر حوثية تتبع القيادي في المليشيا "صخر صادق حمزة" المعين مديراً لأمن مذيخرة، النار عليه في سوق المديرية.



وحسب شهود عيان فإن "العزب" رفض ابتزاز العناصر الحوثية ومحاولة فرض اتاوات عليه بالقوة، مادفع العناصر الحوثية إلى إطلاق النار عليه في حادثة أثارت استياء باعة ومرتادي السوق الذين تظاهروا ضد المليشيا وطالبوا بمحاسبة المعتدين.



ويتعرض سكان محافظة إب، لانتهاكات واسعة من قبل قيادات وعناصر المليشيا، بمافي ذلك الاختطاف والقتل والنهب وفرض اتاوات مستمرة تحت مسميات مختلفة.

