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إب.. العثور على جثة مواطن مقتول بطريقة بشعة بمنطقة "السحول"

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المنامة - ياسر ابراهيم - عثر سكان محليون بمحافظة إب، اليوم الجمعة، على مواطن مقتول بطريقة بشعة في محافظة إب وسط البلاد.

وقال سكان محليون، إنهم عثروا على مواطن مقتول في منطقة "السحول" بالقرب من نقطة "الضرائب" شمال مدينة إب.

وأوضح الأهالي أن الشخص القتيل عرف بين الناس بأنه يخرج بحثا عن ما يسد به رمقه من أكل وشرب، ثم يعود لينام بجوار المسجد، غير أنهم عثروا عليه يوم أمس قتيلا بطريقة وحشية بذات المكان الذي ينام فيه بشكل متكرر.

وأشار الأهالي إلى أن المواطن عثر عليه ورأسه مهشم بواسطة "بلكة" ضرب بها في رأسه وعليها دماء المواطن في مشهد مروع ووحشي.

وبحسب الأهالي، فإنه لم تعرف هوية الجناة، في الوقت الذي لا يزال الضحية هو الآخر مجهول الهوية، لتنقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بأحد مشافي مدينة إب.

وتأتي هذه الحادثة، بعد يوم من مقتل وإصابة عشرة أشخاص بحادثين منفصلين في محافظة إب التي تشهد فوضى عارمة زادت معها حوادث القتل ومعدلات الجريمة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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