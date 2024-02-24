سنتكوم: تدمير سبعة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت تشكل "تهديداً" للسفن في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، تدمير سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت معدة للإطلاق لتهديد سفن الشحن في البحر الأحمر والمنطقة.



وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة إكس، "في 23 فبراير/شباط، بين الساعة 12:30 ظهراً و7:15 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، حيث كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر، ضمن إجراءات في الدفاع عن النفس".



وأضافت: "حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".



وزعم البيان أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت مساء الجمعة، أنها دمرت أهدافاً للحوثيين كانت تشكل تهديداً وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية، شملت "أربع طائرات بدون طيار وصاروخين متنقلين مضادين للسفن (ASCM)"، كانت معدة للإطلاق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر.



وأضافت، أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة للحوثيين هجومية في اتجاه واحد بالقرب من عدة سفن تجارية تعمل في البحر الأحمر. مشيرة أن السفن لم تُصب بأضرار.

