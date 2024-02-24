الحديدة.. مقتل طفل على يد أخيه في حادثة عبث بالسلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي طفل في الثانية عشر من عمره حتفه، على يد أخيه في حادثة عبث بالسلاح في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وذكر بيان للإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن الطفل (مراد الصالحي ـ 12 عاماً) فارق الحياة يوم أمس الأول (الخميس) إثر إصابته بطلقة نارية في الرأس انطلقت من سلاح نوع آلي أثناء قيام أخيه البالغ من العمر 15 عاما بالعبث بالآلي.



وأشار إلى أن أجهزة الأمن بالمديرية باشرت التحقيق في الحادثة واتخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وتشهد مختلف محافظات اليمن حوادث عبث بالسلاح تودي بحياة العشرات من الأطفال سنوياً في مأساة فاقمتها ظروف الحرب الدائرة في البلاد منذ تسع سنوات.

