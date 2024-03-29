شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية عشرينة تروي تجربتها: بعد شهر كامل من شرب ماء الكركم لاحظت هذا يظهر على جسدي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة.. هذا مايحدث لجسمك عند شرب الكركم قبل النوم!