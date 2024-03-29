شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية عشرينة تروي تجربتها: بعد شهر كامل من شرب ماء الكركم لاحظت هذا يظهر على جسدي..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة.. هذا مايحدث لجسمك عند شرب الكركم قبل النوم!
مشروب الكركم من أبرز المشروبات التي ينصح بتناولها عدد كبير من خبراء التغذية خاصة قبل النوم. وذلك لما له من فوائد صحية عديدة.
إليكم أبرزها:
_تحسين جودة النوم: إذ يساعد الكركم في الاسترخاء. وتقليل التوتر. والمساعدة في علاج الاكتئاب. وتحسين المزاج.
_تحسين أعراض التهاب المفاصل: إذ يعمل الكركمين كمادة مضادة للالتهابات.
– تقوية المناعة: إذ يزيد الكركمين من المناعة. لأنه يعتبر مادة مضادة للأكسدة. ومضادة للالتهابات. ومضادة للفيروسات. والبكتيريا.
– التقليل من التعرض لمشاكل القلب: يقلل الكركم من التعرض للمشاكل القلبية. نتيجة تأثيره المضاد للأكسدة والالتهابات. ويجعلكِ أقل عرضة للنوبات القلبية.
– العلاج والوقاية من السرطان: ما زال تأثير الكركم المضاد للسرطان قيد الدراسة. ولكن أُثبت معمليًا أن له تأثير قاتل للخلايا السرطانية. ومضاد للطفرات التي تؤدي للإصابة بالسرطان.
– تحسين أعراض تهيج القولون: كالانتفاخ وآلام البطن والإمساك.
_الوقاية من الزهايمر: نتيجة لتأثير الكركمين المضاد للأكسدة والالتهابات، ما يجعله مقاومًا لتقدم الخلايا في العمر.
_حماية الكبد والمرارة من التلف: إذ يساعد الكركم في إفراز العصارة الصفراوية.