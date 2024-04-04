إب..وفاة والد المختطف في سجون مليشيا الحوثي "كمال الصعر" بعد معاناة وطول انتظار

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي والد المختطف "كمال إسماعيل الصعر"، بعد طول معاناة وانتظار للإفراج عن ولده المُغيّب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من ثمان سنوات.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "إسماعيل مصلح الصعر" توفي أمس الأربعاء، في مسقط رأسه بمحافظة إب، بعد معاناة مع المرض والفقد والانتظار للإفراج عن ابنه "كمال" المختطف منذ العام 2015م.



وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي رفضت الإفراج عن المختطف "كمال الصعر" لإلقاء نظرة الوداع لوالده، كما رفضت السماح له بتلقي العلاج نظراً لتدهور صحته جراء التعذيب المستمر الذي لاقاه على مدى السنوات الماضية.



وينحدر المختطف "الصعر" من مديرية جبلة بمحافظة إب، وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفته في منتصف سبتمبر 2015م، وأودعته سجن الأمن السياسي في مدينة إب، قبل أن تنقله إلى صنعاء، ومنذ ذلك الحين ترفض الإفراج عنه تحت ذرائع وتُهم كيدية.

