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عدن - ياسمين التهامي - 5 اعشاب بسيطة مفعولها سحري تعمل على تهدئة الأعصاب وإراحة العضلات والجسم ومفيدة جداً للاشخاص الذين يعانون من الإكتئاب والتوتر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الاعشابىالطبيعة التى تساعد على تهدئة الاعصاب.

توجد مجموعة من الأعشاب التي تساعد على تهدئة الأعصاب، ونذكر منها ما يلي :

البابونج :

يُعدّ البابونج من الأعشاب العلاجيّة التي تُستخدم لعلاج العديد من الأمراض، مثل: الالتهابات، وتشنجات العضلات، واضطرابات الدورةالشهريّة، والأرق، واضطرابات الجهاز الهضميّ، والألم الروماتيزميّ، والبواسير، كما يُستخدم كمُهدئ خفيف ومحفز للنوم، إذ يحتوي على الفلافونويد والأبيجينين الذي يرتبط بمستقبلاتِ البنزوديازيبين في الدماغ، ممّا يعمل على تحفيز الجسم للنوم، لذلك يُقلّل تناول البابونج منأعراض القلق لمن يُعانون منه.

اللافندر :

تُستخدم عُشبة اللّافندر كعلاج لأمراض الأرق، والتعب، والاكتئاب، والقلق، فقد أظهرت الدراسات أنّه يُقلّل من القلق لدى الأشخاص الذينيُعانون من اضطراب القلق.

الشاي الأخضر:

تحتوي أوراق الشاي الأخضر على حمض أمينيّ يُسمى الثيانين والذي يُعدّ مُهدئ للأعصاب والقلق، وقد لا يكون تأثيره ظاهرًا تمامًابمفرده، فتناوله مع الكافيين يدعم تأثيره ويُقلّل من التوتر ويُحسن الانتباه.

زهرة العاطفة :

تُشير بعض الدراسات إلى أنّ زهرة العاطفة قد تُقلّل من اضطراب القلق، ولكن عادةً ما يتم مزج زهرة العاطفة مع أنواع أخرى من الأعشاب في المنتجات التي تُساعد على التقليل من القلق، مما يجعل تمييز صفات هذه الزهرة صعبًا، ومن جهةٍ أخرى أظهرت الدراسات أنّها قدتُسبب كلّ من النعاس، والدوار، والارتباك.

الباكوبا :

الباكوبا وتأثيرها على الأعصاب وحماية الخلايا العصبيّة، وقد أظهرت دراسة أنّها تُقلّل من مستوى الكورتيزول، إذ يعمل هذا الهرمون على زيادة التوتر وزيادة أعراض القلق، لذا تناول الباكوبا يُقلّل من القلق ويُهدئ الأعصاب.