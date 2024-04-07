الرئاسي اليمني يوجه الحكومة بوقف أي تعيينات إدارية جديدة وإلغاء التعيينات السابقة المخالفة (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، توجيهاته إلى رئاسة الحكومة، بوقف أي قرارات إدارية جديدة في وظائف الدولة، بصورة مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وإلغاء التكليفات السابقة الصادرة عن رئيس الحكومة السابق ووزرائه والمحافظين، بهذا الشأن.



جاء ذلك في مذكرة رفعها مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في الـ 28 من مارس الفائت، عطفاً على قرارات رئاسية بهذا الشأن.



وينص الخطاب المرسل إلى بن مبارك والذي أطع عليه "يمن شباب نت"، "بالإشارة الى قرارات مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2022م والى خطابتنا الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء السابق برقم (334 / م ر / 2022م) وتاريخ 2022/5/13م، والخطاب رقم (924/مر/2022) وتاريخ 2022/12/25م، والخطاب رقم (377/مر) بتاريخ 2023/1/5م بشأن *تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتضمن الغاء أي تكليفات صادرة من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين ... الخ".



وأضاف: "وعليه وتنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وحفاظاً على الالتزام بالقوانين النافذة يتم الغاء كافة التكليفات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق لشغل وظائف الإدارة العليا ومحافظو المحافظات وكذلك وقف أي تكليفات جديدة، وموافاتنا بتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ هذا الخطاب".



وطالبت المذكرة رئيس الوزراء برفع كشف بأسماء من تم تكليفهم مع كافة البيانات الخاصة بكل منهم المتعلقة بالتوظيف والمؤهلات العلمية.





يُشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كان قد وجه رئيس الحكومة السابق، معين عبدالملك، في الثالث عشر من مايو من العام 2022م، بوقف التعيينات التي تتم خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وقرارات تعيين الاقارب من الدرجة الأولى والثانية للمعينين تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب مع إخضاع جميع التعيينات في الوظيفة العامة لمبدأ الشفافية والعدالة وفقا للقانون.



وفي الخامس من فبراير الفائت، تم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبدالملك الذي جرى تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

