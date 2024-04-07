شكرا لقرائتكم خبر عن ابهري زوجك ليلة العيد .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابهري زوجك .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك!