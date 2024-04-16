الجوف..مقتل وإصابة سبعة مدنيين بانفجار لغم حوثي أثناء عودتهم من السعودية

قتل ثلاثة مسافرين يمنيين على الأقل، وأصيب أربعة آخرون بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في الطريق الصحراوي بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).



وقال مسافرون ومصادر محلية، إن لغماً زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية، انفجر ليلة الأحد/ الاثنين، في سيارة أجرة نوع (فورشنر) كانت تقل مسافرين يمنيين عائدين من السعودية لقضاء إجازة العيد، في طريق اليتمه بالقرب من جبل مطاو شمال غرب الريان (شمال شرق الجوف).



وأوضحت المصادر أن الحادثة تسببت بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بإصابات بليغة جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وبحسب مصادر عاملة في مجال النقل فإنه تم التعرف على هوية المتوفين وهم (وليد أحمد الشميري ـ عائد من أداء العمرة)، و(عبدالله محمد معيد علي الدهم ـ مغترب عائد لقضاء إجازة العيد)، و(رسام عبد اللطيف مجلي ـ مغترب عائد لقضاء إجازة العيد).



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي إغلاق الطرقات الرئيسية ورفض كل المبادرات المحلية والرسمية لفتح الطرقات أمام المسافرين.



وتحصد الطرقات البديلة في صحراء الجوف ومأرب، أرواح عشرات المسافرين سنوياً، فضلاً عن المعاناة وعمليات التقطع والنهب التي يتعرضون لها من قبل قُطاع الطرق.

