شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من صندوق الأمم المتحدة لسكان وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء يدشن دورة تدريبية لموظفي حول طرق القياس المؤشرات الاجتماعية والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تم في ديون الجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة عدن دورة تدريبية لموظفي

في كيفية طرق قياس المؤشرات الاجتماعية والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة والتي تقدمها الخبيرة أ/ تهاني سعيد الخيبة .

حيث قام رئيس الجهاز المركزي للإحصاء د/ صفاء عبدالله معطي بتدشين الدورة شكرا فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان الداعم الأول للجهاز في بناء القدرات شاكره فيها المدربة على قبولها التدريب

وكما القت معطي كلمة توجيهية للحضور ووضحت لهم أن هذا ياتي في بناء القدرات لمنتسبي النظام الاحصائي الموحد في البلد في مجال التنمية المستدامة متمنية لهم الاستفادة من هذه الدورة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورة .

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