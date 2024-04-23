مع تسجيل أكثر من 700 حالة.. سلطات تعز تدشن حملة الرش الضبابي بالمدينة لمكافحة حمى الضنك  

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الاثنين، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في مديريات المدينة (المظفر والقاهرة وصالة) في إطار الاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الاوبئة والحميات.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، القول "إن الحملة تستهدف مكافحة حمى الضنك بدعم السلطة المحلية داعية الجهات ذات العلاقة صندوق النظافة والتحسين والاشغال والمياه للقيام بدورهم وعمل جميع الاجراءات الاحترازات والوقائية لتجنيب المدينة انتشار الأوبئة والحميات".



من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحمن الصبري، أن الحملة ستكافح البعوض الناقل لتقليل انتشار الوباء وحمى الضنك بعد بلغت الحالات المشتبه والمؤكدة اصابتها بحمى الضنك (715) حالة وستستمر لمدة 5 أيام ويشارك فيها عدد 10 فرق لتغطية كل الاحياء والمناطق في إطار المديريات الثلاث للمدينة.



وتتزامن هذه الحملة مع حملة توعوية ووقائية للحد من تفشي وباء الكوليرا الذي يتفشى في المحافظة بشكل سريع منذ أسابيع.



وتشهد عدداً من مديريات محافظة تعز انتشاراً واسعاً للحميات والأوبئة جراء انهيار المنظومة الصحية واستمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على المدينة منذ تسع سنوات.

