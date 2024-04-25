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عدن - ياسمين التهامي - كريم النشا وماء الورد المعجزة في تفتيح البشرة والمناطق الداكنة ... إليك طريقة التحضير البسيطة

يعتبر كريم النشا وماء الورد ، من أكثر الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة، ويقلل من الالتهابات التي تصيب البشرة لأن النشا يحتوي على الأحماض الأمينية، كما يعمل على تعزيز الكولاجين بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتينات، ويعمل على التخلص من الدهون الزائدة التي تقوم بإفرازها البشرة، مما يقلل من ظهور حبوب الشباب التي تظهر عند الشباب خلال فترة المراهقة، وهذا الكريم يحتوي على مواد طبيعية لها فوائد رائعة للبشرة، ولا يسبب الحكة أو الاحمرار للجلد مثل الكريمات المصنعة التي تحتوي على مواد كيميائية تؤذي البشرة من كثرة استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع كورة في العارضة الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الرائع في تفتيح البشرة والبقع السمراء.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد

هذا الكريم من مستحضرات التجميل الطبيعية المفيدة في حل جميع مشاكل البشرة ويحتوي على مكونات طبيعية مفيدة للبشرة وهى كما يلي:-

1 ملعقة كبير نشا.

مقدار نصف كوب من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من أرز البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد الرهيب في إزالة البقع الداكنة وتفتيح البشرة وهى كما يأتي:-

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة مع بعضهم جيداً، حتى نحصل على قوام كريمي سميك.

ننظف البشرة جيداً من الأوساخ، ثم نقوم بدهن الكريم على البشرة والمناطق التي نريد تفتيحها، ونتركه مدة نصف ساعة.

نغسل البشرة بعد مرور نصف ساعة بالماء الدافئ، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد أو ماء الورد لتضييق مسام البشرة.

نستخدم هذا الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع، حتى نحصل على بشرة بيضاء وصافية وخالية من البقع الداكنة.

فوائد النشا للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها النشا للبشرة وهى كما يلي:-

يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة، ويفيد جداً أصحاب البشرة الدهنية وذلك من خلال وضعه مباشرةً على الوجه.

يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وينظف البشرة من الأوساخ.

يعالج الطفح الجلدي والحكة، ويهدئ من حساسية الجلد بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

يتم وضعه على أحمر الشفاه اللامع حتى يصبح لطيفًا.

يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة بسبب احتوائه على فيتامين ( أ ).

يحتوي على العديد من المعادن مثل الحديد والكالسيوم التي تعزز من صحة الجلد.

يعمل على تقليل ظهور حب الشباب والبثور الجلدية، بسبب احتوائه على الزنك.

يعمل على ترطيب البشرة بسبب احتوائه على فيتامين B1، وفيتامين B2.