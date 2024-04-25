شكرا لبحثكم عن خبر الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - "

اختتم الجهاز المركزي للإحصاء بالعاصمة عدن اليوم فعاليات الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة" والتي اقيمت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

استمرت هذه الدورة التدريبية 5 ايام ابتداء 21 أبريل الى 25 أبريل 2024 حضرها 25 متدرب ومتدربة يمثلون عدد من الوزارات وذوي العلاقة من موظفي الجهاز المركزي للإحصاء

تهدف هذه الدورة الى بناء قدرات الوحدات الادارية الاحصائية المختصة في الوزارات في الوزارات في مجال بناء المؤشرات الاجتماعية والسكانية والحماية الاجتماعية اعتمادا على نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات

وفي ختام هذه الدورة اوضحت رئيس الجهاز أن هذا ياتي في بناء القدرات لمنتسبي النظام الاحصائي الموحد في البلد في مجال التنمية المستدامة وانه سيتم تدريب باقي موظفي الوحدات الادارية الاحصائية في الوزارات المتبقية والهيئات في دورة قادمة اضافة الى تدريب موظفي فروع الجهاز ، وأكدت أن هذه ليست الدورة الوحيدة فهناك سلسلة دورات اخرى ستقام للفريق حتى يتم استكمال مؤشرات ال 17 هدف في كل الوزارات والهيئات ليشكلوا فريق بناء مؤشرات التنمية المستدامة. وتمنت أن يكون جميع المتدربين قد حصلوا على الاستفادة المرجوة من هذه الدورة .

و تقدمت رئيس الجهاز بالشكر والتقدير للمدربة القديرة خبيرة التنمية المستدامة وكذا النوع الاجتماعي أ. تهاني سعيد الخيبة، كما تقدمت بالشكر الى صندوق الامم المتحدة للسكان على دعم الجهاز الدائم في بناء قدراته وقدرات موظفي النظام الاحصائي الموحد سواء في الوزارات والهيئات أو في الجهاز وفروعه المنتشرة في كافة المحافظات ..

بدورها شكرت المدربة رئيس الجهاز وطاقم الجهاز والمتدربين على التفاعل والتجاوب اللامتناهي في هذه الدورة وتمنت لهم التوفيق في جهودهم المبذولة في بناء مؤشرات التنمية المستدامة.

كما شكرت المتدربة د. رضية باصمد مدير التخطيط والاحصاء الجهاز المركزي للاحصاء على هذه الدورة التدريبية الهامة وشكرت الجهاز على انه منذ اعادة تفعيل الديوان رسخ الاهتمام بالمؤشر من كافة الجهات .

وفي الختام تقدمت كذلك أ. هناء صالح مثنى مدير التنمية المستدامة في الجهاز بالشكر والتقدير للمدربة والمتدربين على تفاعلهم وتجاوبهم الكبير والمناقشات الاكثر من رائعة. ثم اعقبه توزيع الشهادات التقديرية للمدربة ومساعدة المدربة وشهادات مشاركة للمتدربين .

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