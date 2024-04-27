آخرها مساء أمس.. قوات الجيش تحبط خمس محاولات هجومية لمليشيا الحوثي في تعز خلال أسبوع

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش إحباط خمس محاولات هجومية لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في عدة جبهات بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن) خلال أسبوع ضمن عمليات تصعيد عسكري جديد.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن مليشيا الحوثي الإرهابية كثفت تصعيدها العسكري في مختلف جبهات المحافظة من خلال أعمال هجومية وقصف مدفعي وقنص للمدنيين.



وأوضحت أنها أحبطت يوم أمس وخلال الأسبوع الفائت خمس محاولات هجومية شنتها المليشيا على الجبهات المحيطة بالمدينة وجبهات الريف الغربي للمحافظة.



وأوضح بيان الجيش، أن قواته أحبطت مساء أمس، محاولة تسلل لمليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران على مواقعه في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.



وخلال الأسبوع الماضي أحبطت قوات الجيش أربع محاولات أخرى في عقبة منيف (شرقي المدينة) ومحاولتين متتاليتين في جبهة الأحطوب (غرب المحافظة)، ومحاولة شهدت مواجهات عنيفة وقصف مدفعي في جبهة عصيفرة (شمالي المدينة) وفقا للبيان.



وذكر إعلام الجيش أن التصعيد الحوثي شمل أيضاً (قصف مدفعي يومي بقذائف منفردة طال جميع الجبهات المحيطة بالمدينة، وجبهات الريف الغربي للمحافظة في مديرية مقبنة، إضافة إلى عمليات قنص للمدنيين في منطقة الشقب جنوب الحافظة، ومنطقة كلابة شمال شرق).



وأشار إلى أن التصعيد الحوثي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنعاش عملية السلام باليمن والسعي لتوقيع اتفاق النهائي لوقف إطلاق النار.

