إب.. إصابة شخصين برصاص عناصر جبايات حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطنان برصاص عناصر حوثية أثناء حملة جبايات حوثية في مدينة إب وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن مواطنين إثنين أصيبا برصاص عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في شارع تعز، بالقرب من منطقة "برج إب".

وبينت المصادر، أن خلافات اندلعت بين عناصر حوثية وبائع ألعاب نارية في منطقة "برج إب" بسبب رفض الأخير دفع جبايات لعناصر المليشيا، لتتطور الخلافات حد إقدام عناصر المليشيا على إطلاق النار على صاحب المتجر.

وأوضحت أن إطلاق النار تسبب بإصابة مالك المتجر "عارف القمال" وأحد المارة من المواطنين يدعى "سليمان الراعي", فيما لاذت العناصر بالفرار.

يأتي هذا بعد يوم واحد من اختطاف مليشيا الحوثي خطيب مسجد في قرية اليهاري لدعوته المصلين لإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ عبدالمجيد الزنداني.