بعد فشل القوات الأمنية.. - وساطة محلية تنجح بإطلاق سراح شيخ اختطف من أمام منزله في شبوة 

المنامة - ياسر ابراهيم - نجت وساطة محلية، مساء السبت، بإطلاق سراح الشيخ السلفي "علي بانافع"، والذي اختطف الأسبوع الماضي، من أمام منزله بمديرية عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد؛ وذلك بعد أن فشلت التشكيلات الأمنية في تحريره.

وأكدت مصادر محلية، لـ"يمن شباب نت"، أن الوساطة المحلية توصلت إلى حل ودي بين الخاطفين من قبيلة المرازيق، والشيخ السلفي علي بانافع، الذي كان قد اختطف الأربعاء الماضي، بسبب خلاف على قطعة أرض.

وأضافت المصادر، أن الوساطة توصلت إلى إطلاق سراح الشيخ بانافع بعد انسحاب القوات من المنطقة، وتحديد قيمة الأرض من قبل مكتب عقاري، ويقوم الشيخ بانافع بدفعها لأصحاب الأرض من قبيلة المرازيق.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد أطلقت حملة لمحاولة تحرير الشيخ بانافع من مقر احتجازه في منطقة "معربة" بمديرية نصاب، مسقط رأس المحافظ، عوض بن الوزير، إلا أنها فشلت بعد أن أجبرتها القبائل على التوقف بالقرب من منطقتهم.

سبق وان فشلت وساطة سابقة الخميس الماضي، قادها وكيل محافظة شبوة علي الحجري الحارثي، في الإفراج عن بانافع رئيس مؤسسة منافع الخيرية، بعد رفض المسلحين القبليين إطلاق سراحه؛ إلا بشرط بتسليم الأرض أو تعويضهم بدلها.