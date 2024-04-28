البنك المركزي اليمني يبدأ إجراءات تفعيل رقم الحساب الدولي «IBAN»

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس عدن، بدء إجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية “IBAN” ومناقشة خطة تفعيله مع البنوك، حيث اتفق البنك المركزي مع البنوك على صيغة توحيد الحسابات ومراحل التطبيق.

وأوضح البنك في بيان له على موقعه الالكتروني، إن الحساب البنكي الدولي يتميز بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.

وأشار إلى أن تطبيق العمل بنظام IBAN يأتي تماشياً مع خطة واستراتيجية البنك المركزي اليمني لتدعيم برنامج الشمول المالي باليمن، وبذلك تتوافق البنوك العاملة بالسوق المصرفي اليمني مع معايير أسواق المال والأعمال الدولية الايزو 13616.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق منظومة الرقم المصرفي الدولي International Bank Account Number (IBAN) يهدف إلى تعظيم الأداء المالي والمصرفي للبنوك اليمنية عالميًا.