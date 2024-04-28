السلطة المحلية بمأرب تبحث مع السفير الصومالي الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الأحد، مع السفير الصومالي لدى اليمن عبدالله شوريه، الاوضاع الانسانية للمهاجرين غير الشرعيين من الصومال الشقيق في المحافظة، وفقا لما ذكرته وكالة سبأ.

تطرق اللقاء الذي ضم ممثلي مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، الى الدور الانساني التي تضطلع به المنظمتين بالتعاون مع السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات الانسانية للمهاجرين غير الشرعيين من القرن الافريقي ومن ضمنهم الصومال الشقيق، والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطة المحلية بالمحافظة.

وأكد مفتاح، أن السلطة المحلية تنظر لجميع المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي مع النازحين من المحافظات اليمنية بعين واحدة ويتم التعامل معهم جميعا بآلية موحدة وتقدم لهم الخدمات على قدم المساواة رغم الإمكانيات الشحيحة والمحدودة باعتبارهم يقاسون نفس الظروف والمعاناة.

وحث وكيل المحافظة الدكتور مفتاح، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية على وضع آلية موحدة وشفافة للتعامل مع الاحتياجات الانسانية لجميع المهاجرين غير الشرعيين من القرن الافريقي في المحافظة بما فيهم الجالية الصومالية، وإيلاءهم الاهتمام والرعاية والخدمات كواجب انساني وأخلاقي بالتنسيق والتواصل مع من يمثلهم ومع السلطة المحلية.

من جانبه عبر السفير الصومالي عن شكر بلاده وتقديرها للدور الانساني الريادي لقيادة السلطة المحلية الذي تقدمه لابناء الصومال المهاجرين الى المحافظة، وتعاملها الاخلاقي العالي وهو امتداد وتواصل للدعم الذي تقدمه اليمن للصومال منذ دخوله في حرب اهلية واستقبال المهاجرين منها الفارين من جحيم الحرب والاوضاع الانسانية إلى جانب تقديم كافة الدعم للحكومة الصومالية واستقرار الوضع في الصومال.