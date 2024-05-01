شكرا لبحثكم عن خبر البكري يشيد بالعلاقة المتميزة بين وزارته و صندوق النظافة والتحسين بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة

أشاد معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، بالعلاقة المتميزة والمثمرة التي تربط الوزارة بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان عام الوزارة المدير العام لصندوق النظافة والتحسين قائد راشد أنعم، وبحضور وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات عبدالحكيم الشعبي.

وأثنى البكري، على جهود الصندوق في الحملة التي نفذتها ادارة المدينة الرياضية بالوزارة في وقت سابق، والتي تضمنت رفع مخلفات الحرب وإزالة للأشجار التي انتشرت في المدينة عقب الحرب الشعواء التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على عدن صيف عام 2015.

وأكد البكري، حرص الوزارة وسعيها لتوسعة العلاقات مع الصندوق لتشمل نظافة مقار الاندية الرياضية بعدن والصالات الخاصة بالألعاب وتحسين المناظر الجمالية فيها، ضمن الجهود التي يبذلها الصندوق لتزيين المقار الحكومية والشوارع العامة والجولات والمتنفسسات في المحافظة.

من جانبه عبر قائد، عن سعادته بلقاء الوزير البكري وبالعلاقة الطيبة التي تجمع الصندوق بالوزارة والتي أثمرت عن عدد من البرامج المشتركة، مبديا استعداده بتنفيذ برامج مشتركة أخرى، تساهم في خلق أجواء أكثر إيجابية أثنا ممارسة الرباضة سواء في الأندية الرياضية أو خارج أسوارها.

حضر اللقاء وكيل قطاع المشاريع محسن علي بيبك، والوكيل المساعد في الوزارة أكرم عشال، ورئيس المكتب الفني د. حسن عبدربه.