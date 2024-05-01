تشييع مهيب لعضو نيابة الاستئناف العسكرية في تعز والحديدة القاضي محمد حسان

المنامة - ياسر ابراهيم - شيع اليوم الأربعاء، في مدينة تعز، الفقيد القاضي العقيد محمد حسان علي، عضو نيابة الاستئناف العسكرية في تعز والحديدة الذي وافاه الأجل إثر جلطة قلبية الاثنين الماضي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وتقدم موكب التشييع رئيس أركان محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي، والقاضي غمدان الرباصي، رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، والقاضي فضل الجبواني رئيس نيابة الاستئناف العسكرية بتعز والحديدة.



كما تقدم المشيعين القاضي ناجي المفلحي، وكيل نيابة الاستئناف العسكرية بتعز، ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري ورئيس نيابة الاستئناف بتعز وقادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية والمدنية وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القضاة والضباط والشخصيات الاجتماعية، ومحبي الفقيد .



وأدى المشيعون الصلاة على الفقيد في جامع السعيد، وتشييعه بمراسم رسمية عسكرية وموكب جنائزي مهيب إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمديرية جبل حبشي.



وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد ونضاله وجهوده ومشاركته الفاعلة في مقاومة مليشيات الحوثي منذ البداية وقيادته لعدد من المواقع والمناطق في الجبهة الغربية لتعز.



كما ثمنوا مساهمته الكبيرة في تفعيل النيابة العسكرية بمحور تعز وتسيير العمل القضائي وأداء المهام رغم تعقيدات المرحلة وصعوبتها وتحدياتها .



ووصفت قيادة محور تعز هذا الفقد بالخسارة الكبيرة للدولة وتعز وللمحور والقضاء العسكري في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد والحاجة الملحة لوجود أمثال هؤلاء الرموز.



وقالت قيادة محور تعز أن الفقيد القاضي محمد حسان كان من الرجال المخلصين وعمل بجد وإخلاص في تأسيس وتفعيل النيابة العسكرية وتسيير عملها في ظرف عصيبة وأوضاع حرجة.



وأشارت إلى أن فقيد الوطن القاضي محمد حسان، تميز بالشجاعة وحسن الإدارة في مهامه وعمله ومن أوائل المدافعين لتعز ضد مليشيا الحوثي.

