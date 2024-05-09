مأرب.. ندوة فكرية تدعو لتوسيع برامج المواجهة لمشاريع التطييف والتشيُّع الحوثي الإيراني

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت ندوة فكرية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) إلى مواجهة مشاريع التطييف والتشيُّع الحوثي الإيراني الممنهج في اليمن على ضوء ميثاق العمل الدعوي بين علماء ودعاة اليمن الذي أعلنه علماء ودعاة اليمن في أغسطس 2016م.



وأوصت الندوة التي نظمتها مؤسسة جذور للفكر والثقافة في مأرب برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد، بمواصلة توزيع ميثاق العمل الدعوي ومناقشته في الجامعات ومدارس التحفيظ ومراكز العلوم الشرعية والمساجد والملتقيات الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الأوقاف والإرشاد ومكاتبها في المحافظات.



كما دعت إلى تكثيف الجهود البحثية لخطر مشاريع التطييف، والتشيُّع وسبل مواجهتها.



وفي مستهل الندوة أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، الشيخ حسن الشيخ، على أهمية الحفاظ على صفاء العقيدة وإحياء معاني الإيمان كنهج شامل في مواجهة الكهنوت والتشيع القائم على ادعاء الحق الإلهي في الحكم والاقتصاد وكل مجالات الحياة التي يسعى من خلالها الحوثيون لتجريف الهوية اليمنية".



وشدد على ضرورة جمع كلمة العلماء والدعاة على ضوء ميثاق العمل الدعوي لإنقاذ الأجيال في الحاضر والمستقبل.



وألقيت في الندوة ورقتي عمل ركزت على جهود المدارس العلمية الشرعية في مواجهة مشاريع التطييف والتشيُّع الحوثي الإيراني مبكرا في ظل الجمهورية من بعد قيام ثورة الـ26من سبتمبر المباركة.



تخلل الندوة عدد من المشاركات لمدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد مأرب وباحثين وأكاديميين وناشطين، وتم توزيع نسخ ميثاق العمل الدعوي على الحضور.

