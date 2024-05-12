الحديدة.. اعتصامات سائقو النقل الثقيل تدخل شهرها الثاني ومليشيا الحوثي تواصل اختطاف مسؤولي النقابة

المنامة - ياسر ابراهيم - دخل اعتصام سائقو النقل الثقيل بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، اليوم الأحد، شهره الثاني احتجاجاً على ممارسات الحوثيين في قطاع النقل بموانئ المحافظة، فيما تواصل المليشيا اختطاف أربعة من مسؤولي للنقابة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



وقال مصدر عامل في مجال النقل لـ "يمن شباب نت"، إن سائقي النقل الثقيل واصلوا اعتصامهم في كيلو16 شرق مدينة الحديدة، ونفذوا أمس السبت وقفة احتجاجية، للتنديد بممارسات مليشيا الحوثي واستمرار اختطاف قيادة نقابتهم منذ أسابيع على ذمة قيادتهم احتجاجات ضد المليشيا.



وتفجرت الاحتجاجات بعد أيام من اقتحام نافذين حوثيين موانئ الحديدة بالقوة والنفوذ الذي يتمتعون به لنقل البضائع قسرا، مخالفين نظام الدور الأمر الذي استفز نقابة النقل الثقيل ودفعها لتنظيم اعتصام في الحديدة، قابلته المليشيا باختطاف أربعة من قيادتها.



ويطالب المحتجون بتطبيق نظام الدور على جميع الشاحنات التي تنقل البضائع من موانئ الحديدة وفق نظام النافذة الواحدة تنفيذا لاتفاق مارس 2023 الموقع بين نقابة النقل الثقيل في الحديدة وهيئة النقل ووزارة النقل في حكومة الحوثيين (الغير معترف بها).



كما يطالب المعتصمون بأن يكون التحميل عبر الشاحنات بالكمية المسموحة بها قانونا، وإلزام المؤسسة الاقتصادية العسكرية الحوثية التي تعمل لصالح مؤسسة قتلى الجماعة، بالالتزام بنظام الدور وألا تحتكر قطاع النقل من موانئ الحديدة تحت أي ذريعة أو حجة.

