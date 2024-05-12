عدن..تزايد ساعات إنطفاء الكهرباء ومخاوف من دخول المدينة في ظلام دامس جراء نفاد الوقود  

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّر مصدر في مؤسسة كهرباء عدن، اليوم الأحد، من دخول المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، خلال الساعات القادمة في ظلام دامس جراء نفاد الوقود.



وقال المصدر في تصريحات إعلامية، إن اجمالي التوليد الحالي 140 ميجا ويتم التوقف تدريجياً للمحطات منذ فجر اليوم، مع توقعات أن تتوقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.



وأضاف أنه من المتوقع أن تتوقف محطة الرئيس عن الخدمة كلياً يوم غدٍ وذلك لنفاد وقود النفط الخام.



ولفت المصدر إلى نظام البرمجة الحالي مبرمجة على سبع ساعات إطفاء قابلة للزيادة مقابل ساعتين تشغيل، محذراً من دخول المدينة في ظلام دامس مع حلول يوم الغد.



وأشار المصدر إلى وصول سفينة وقود إلى ميناء عدن لحل المشكلة، إلاّ أنه لم تبدأ الضخ حتى اللحظة لأسباب تتعلق بإجراءات الصرف المالي من قبل الحكومة.

