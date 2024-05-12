استشهاد أسير محرر عقب إيقاعه حملة حوثية في كمينين بماوية شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكن أسير محرر من سجونِ مليشيا الحوثي من إيقاعِ حملة حوثية في كمينَينِ أسفرا عن إصابة عددٍ من العناصر الحوثية وإعطاب مركبَة عسكرية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب" إنَّ مليشيا الحوثي شنّت حملة مسلحة على منطقة مَعبَر الشُّرمَان في مديريةِ ماوية (شرق تعز) لملاحقةِ الأسيرِ المُحرَّر (محمد صادق السّنَاوي) مساءَ الجمعة قبل أن يوقعَ عدداً من الجرحى في صفوف المليشيا.



وذكرَت المصادر أن المليشيا استقدمَت تعزيزات عسكرية جديدة أمسِ السبت للانتقام من أبناء المنطقة غير أنهم أوقعوها في كمين مسلح آخر في منطقة التُّرسِ عزلةَ قرينَة انتهَى بإصابة عدد من عناصر المليشيا فيما استُشهدَ البطل السَّنَّاوي.



وكانت مليشيا الحوثي أفرجَت عن السّنّاوي في صفقة تبادل أسرى استقرَ عقِبَها في المناطق المُحرَّرة قبلَ أنْ يتسلَّل قبل أيام إلى منطقة الشُّرمان بماوية (مسقط رأسه) لزيارة والدته وأقاربه.



في غضون ذلكَ أشادَ مواطنونَ ونشطاء بالعملية البطولية التي نفَّذَها الشهيد محمد السّنّاوي في مديريَة ماوية شرقي تعز الواقعة في عُمق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال النشطاءُ في عشرات التدوينات على منصَّات التواصل الاجتماعي إنَّ الموقفَ البطولي للأسير الشهيد ورفاقِهِ والمشاركينَ في الكمينَينِ بطولات سيُخلِّدُها التاريخ حولَ مواقفِ اليمنيين في مقارعَة المشروع الإيراني الطائفي.



وشدَّدَ النشطاء على ضرورة وحدة الصفِّ والموقف تجاهَ الجرائم والانتهاكات الحوثيّة ومخطَطِ تمزيقِ النسيجِ المجتمعي.

