قرار رئاسي بتعيين الفريق الركن "محمود الصبيحي" مستشارًا لرئيس مجلس القيادة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، قرارًا رئاسيًا نصّ على تعيين الفريق الركن "محمود الصبيحي" وزير الدفاع الأسبق، مستشارًا لرئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

وحسب وكالة سبأ، فقد صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (148) لسنة 2024م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الفريق الركن "محمود أحمد سالم الصبيحي"، مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.

يأتي هذا بعد يومين من منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الفريق الركن محمود الصبيحي، وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى.

يشار إلى أن الفريق الصبيحي كان قد أفرج عنه من سجون مليشيا الحوثي مطلع ابريل من العام الماضي في صفقة تبادل للأسرى، بعد ثمان سنوات قضاها في سجن المليشيا إلى جوار اللواء فيصل رجب، وناصر منصور هادي.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت الفريق الركن محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب من قاعدة العند في مارس 2015.