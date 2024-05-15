عدن.. النائب العام يؤكد على ضرورة تأهيل وتدريب السجناء لإعادة دمجهم في المجتمع

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، الأربعاء، على أهمية تأهيل وتدريب السجناء لإعادة اندماجهم في المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان؛ لمناقشة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المسترك في القضايا الجنائية، وفقا لمركز الإعلام الأمني.

وأشار النائب العام إلى أهمية وجود آلية مشتركة بين النيابة العامة، وهيئة الشرطة، وضرورة أن يتم أدائها بالتوافق والتكامل فيما يصّب في المصلحة العامة وتحقيق وتقريب العدالة للمواطنين.

وشدد على ضرورة حل إشكاليات إزدحام السجون، وبناء سجن مركزي بالمواصفات اللائقة والمعتمدة وفقاً للدستور والقانون، منوها الى ضرورة وجود سجن إحتياطي خاص بالسُجناء رهن التحقيق، وتوفير الامكانيات اللازمة للسجون للقيام بعملها على أتم وجه.

وكان وزير الداخلية، قد أكد على ضرورة التنسيق المشترك بين النيابة والأجهزة الأمنية، والاشراف المباشر على مأموري الضبظ القضائي في مجال الضبط ونحوها، وحل الاشكاليات المتعلقة بسير العمل.



وجدد حيدان التأكيد، أن العمل جار بشأن توفير سجن مركزي جديد، وسجن إحتياطي تلبية لحاجة السُجناء بما يليق بهم مكانة قانونية وإنسانية.. منوها إلى التنسيق مع وزير العدل ورئيس مركز الطب الشرعي على تجهيز خبراء الادلة الجنائية، وتذليل وتسهيل كافة الصعوبات للمواطن.