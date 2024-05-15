775 مليار وقود المحطات.. رئيس الوزراء: أنفقنا ألف مليار على الكهرباء خلال العام الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن انفاق الحكومة الشرعية ألف مليار ريال على الكهرباء خلال العام الماضي 2023، منها 775 مليار لوقود المحطات.

وأشار إلى ضرورة معالجات بديلة لحل معضلة الكهرباء بشكل دائم.. مؤكدا أن "كل المعالجات السابقة لملف الكهرباء كانت عبارة عن فزعات". حسب قوله.

وقدّم رئيس الوزراء اعتذاره للشعب اليمني عن انقطاع الكهرباء وخصوصا في المناطق الحارة، وقال: "أنا أعتذر للشعب وأعرف معنى أن تنقطع الكهرباء طول اليوم".

وأشار إلى أن "هناك من يستغل معاناة الناس للضغط عليه، كي يسمح باستمرار شراء الوقود بالأمر المباشر".

وقال رئيس الوزراء، "أمامنا خيارين: إما أن نصبر قليلا، ونتحمل المعاناة، ونضع معالجات جذرية، أو أن نعود لاحراق مليارات الريالات يوميا على معالجات مؤقتة". حسب تعبيره.