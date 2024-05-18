إصابة طفل بجروح خطيرة بنيران مسلح هاجم منزلهم شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل، برصاص مسلح، أمام أسرته داخل منزله في محافظة إب، وسط تصاعد ملحوظ للجريمة المنظمة التي تشهدها المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل "عزت بدر الشهاب"، أصيب برصاص مسلح في منطقه ظُهرة بعزلة السحول التابعة لمديرية المخادر شمال مدينة إب.

وذكرت المصادر، أن المسلح أطلق الرصاص على منزل المواطن، بعد خلافات بينهما، مشيرة إلى أن إطلاق الرصاص امتد لمنزل مجاور اخترقت معه نوافذ المنزل، وأدت لإصابة الطفل داخل المنزل.

وأوضحت المصادر، أن الطفل تعرض لطلق ناري في الرصاص نقل على إثرها للعناية المركزة بأحد مشافي مدينة إب عاصمة المحافظة، في الوقت الذي لاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.