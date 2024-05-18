عدن.. هيئة الطيران تصدر توضيحًا بشأن طائرة اليمنية التي حلقت في سماء المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ما تم تداوله من شائعات حول تحليق طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية لوقت طويل في سماء عدن وعدم تمكنها من الهبوط في مطار المدينة بسبب خلل فني.

جاء ذلك في تصريح متداول نشرته الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت الهيئة هذه المعلومات بأنها "مغلوطة، ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن الطائرة كانت في رحلة تدريب وبدون ركاب بتصريح صادر عن الهيئة، والمُنفَذ بحسب النظم والإجراءات المتبعة".

وشددت الهيئة على "ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات أو إشاعات من هذا النوع تخص الطيران المدني والتي يكون لها تبعات ونتائج وخيمة تؤثر على سمعة شركات الطيران الوطنية وكذا مطارات البلاد، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".

وكان ناشطون على وسائل التواصل قد تداولوا صورا ومنشورات تفيد بوقوع خلل فني تعرضت له احدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية قبل الهبوط في مطار عدن الدولي.