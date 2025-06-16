شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد اسرائيلي لباكستان ودعمها ايران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هددت إسرائيل، باكستان على خلفية دعمها إيران بأسلحة نوعية خلال الحرب الدائرة بين تل أبيب وطهران، بعد تمسك الأخيرة ببرنامجها النووي ومواصلتها تخصيب اليورانيوم.

صدر هذا في تصريح لأستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل في إسرائيل مئير مصري، توعد فيه بقصف باكستان رداً على مساعدتها إيران.

وقال السياسي والأكاديمي الإسرائيلي في تغريدة على منصة "إكس": "مصادرنا تؤكد أن باكستان أرسلت اليوم 750 صاروخاً بالستياً لإيران، ما قد يؤدي إلى قصف مستودعات صواريخ في باكستان".

مضيفاً في تغريدة أخرى على منصة التدوين المصغر: " باكستان تلعب بالنار، والنار تحرق".

يأتي هذا بعد أن لقنت إسرائيل، إيران درساً قاسياً بتوجيه ضربات موجعة جديدة تمثلت في قتل مجموعة من القيادات العسكرية، بعد ساعات من تصفيتها قادة بارزين، على خلفية تمسك طهران ببرنامجها النووي ودعم ما يسمى "محور المقاومة".





من جانبها، اطلقت ايران ما سمتها عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الاسرائيلية، واطلقت على مدى يومين، مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، نحو تل ابيب وقواعد الجيش الاسرائيلي، محدثة دمارا في المباني وموقعة 7 قتلى ونحو 500 مصاب.



