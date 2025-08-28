شكرا لقرائتكم خبر عن بشرئ سارة...300 ريال فقط لتأشيرة الزيارة العائلية في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت تعديلات رسمية جديدة في المملكة العربية السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تم تحديد رسوم التأشيرة قصيرة المدة بواقع 300 ريال سعودي فقط، مع تفعيل كامل لجميع الإجراءات إلكترونيًا. هذه الخطوة جاءت لتخفيف العبء المالي على المقيمين وتسهيل استقدام أفراد العائلة.

جاءت هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا برفاهية المقيمين وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تعرّضت كثيرًا للنقد بسبب التعقيد والتكلفة.

تطبق الرسوم المخفضة على تأشيرة الزيارة العائلية التي تتراوح مدتها حتى 90 يومًا، ويمكن للأسر تقديم طلبات التأشيرة عبر منصات إلكترونية مثل أبشر وإنجاز. يتيح هذا النظام الجديد إتمام إجراءات الحصول على التأشيرة دون الحاجة لزيارة مكاتب أو التواجه إلى جهات حكومية متعددة.

وبفضل هذه الخطوة، يتمكن المقيمون الآن من استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى، والتي تشمل الزوج أو الزوجة، الأبناء، الآباء أو الأمهات، بسهولة أكبر وفي وقت أقصر. وقد انعكست هذه التحسينات أيضًا على سرعة معالجة الطلبات، حيث لم يعد المقيمون مجبرون على انتظار طويل، مما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار العائلي.

شروط وإجراءات الطلب

لضمان الموافقة على طلبات التأشيرة، يجب على المتقدمين تقديم مستندات صحيحة مكتملة، بما في ذلك جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، وصورة من إقامة المقيم الكفيل، إلى جانب توثيق زواج وشهادات ميلاد أفراد العائلة.

اكتب إلى صفاء صافي