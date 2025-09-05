شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يقدم على قتل زوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت إدارة البحث الجنائي في شرطة تعز من ضبط المدعو (ف. م. ع. المحيا)، المطلوب في جريمة قتل زوجته المجني عليها "منتهى س. ع."، والتي وقعت يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025م في حي المجلية بمدينة تعز.

وأوضح العقيد جميل الصالحي، مدير إدارة البحث الجنائي، أنه وفور وصول البلاغ قام بتكليف نائب مدير إدارة البحث الجنائي العقيد عبدالرحمن المحيا ورئيس قسم التحريات المقدم محمد علوي وفريق من رؤوساء الشعب والتحريات بالانتقال إلى مسرح الجريمة، حيث تم جمع الاستدلالات ومتابعة المطلوب بدقة، بالتعاون مع أهالي الحي ومندوبي التحريات، حتى تم ضبطه قبل محاولته الفرار إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وإيداعه الحجز تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة المختصة.

وتؤكد شرطة محافظة تعز التزامها المستمر بتعزيز الأمن وضبط المجرمين والمطلوبين أمنياً، والعمل على تقديمهم للعدالة بما يحقق الطمأنينة ويحافظ على السكينة العامة.