مطار البحر الأحمر الدولي: رحلات مباشرة من الدوحة ابتداء من أكتوبر

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لأكثر الوجهات السياحية طموحاً وتجدداً في العالم، عن شراكة جديدة مع "الخطوط الجوية القطرية"، إذ ستبدأ بتسيير رحلات مباشرة إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" وذلك بهدف ربطه بمطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية، وتبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 65 مليون مسافر سنوياً.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى وجهة "البحر الأحمر" يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، مع إتاحة حجز التذاكر اعتباراً من اليوم عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو عبر تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوال.

وستُسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر ثلاث رحلات أسبوعيًا، مما يضمن وصولًا سلسًا للسياح والمقيمين والمستثمرين إلى وجهات البحر الأحمر عبر شبكة الناقلة القطرية التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية في ست قارات، الأمر الذي سيعزز حركة السياحة ويدعم الفرص التجارية والتنموية في المنطقة.

من جهته، قال المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تعدّ إضافة الخطوط الجوية القطرية لـ"وجهة البحر الأحمر" ضمن شبكة وجهاتها العالمية دليلاً جديداً على تفانينا في توفير مجموعة متنوعة من خيارات السفر إلى الوجهات التي يطلبها المسافرون من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم "وجهة البحر الأحمر"، الوجهة رقم 12 لنا في المملكة العربية السعودية، تجارب متميزة ومثرية في الشرق الأوسط. ومع هذا التدشين، يمكن للمسافرين الوصول إلى هذه التجارب المميزة الآن مع أفضل شركة طيران في العالم من خلال مركزنا ومقر عملياتنا، مطار حمد الدولي، الحائز على العديد من الجوائز العالمية".