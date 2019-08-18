شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها في ‘‘المشاعر المقدسة’’ .. السعودية تكرم هذه الفنانة المشهورة بهدية ثمينة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كرمت إحدى الجهات الفنية السعودية ، الفنانة اللبنانية، ​أمل حجازي​، أثناء تواجدها في ​المملكة العربية السعودية​ لأداء فريضة الحج، الذي سبق وأعلنت عن تأديتها لهذا الفرض الديني بفيديو نشرته على إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشاركت حجازي متابعيها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرها فيديو تظهر فيه الدرع التكريمي الذي حصلت عليه، مرفقاً بالقرآن الكريم، الموضوع داخل صندوق يحمل صورتها.



يذكر أن أمل حجازي قررت إعتزال الفن عام 2017، بعد ارتدائها الحجاب، وأطلقت بعدها مجموعة أناشيد دينية.



