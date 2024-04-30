شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار متفاوتة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مراكز الجنينة والسرح وصمخ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
كما شهدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاءً من محافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز علقان شملت محطة البادية ،ووادي ثرف.
كما شهدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاءً من محافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#أمانة_جدة ترفع جاهزية الفرق الميدانية استعدادًا للحالة المطرية وتهيب الجميع بأخذ الحيطة والحذر #اليوم | #حالة_الطقس | #طقس_السعودية | @NCMKSA | @JeddahAmanah— صحيفة اليوم (@alyaum) April 29, 2024
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أمطار متوسطةوهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الزيتة التابع لمحافظة حقل شملت وادي الشقة، والوادي الأبيض، ووادي أذل، وشريف معطية.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز علقان شملت محطة البادية ،ووادي ثرف.