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طقس السعودية.. هطول أمطار متفاوتة على 3 مناطق

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واس- أبهـا/ الباحة/ حقل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. هطول أمطار متفاوتة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مراكز الجنينة والسرح وصمخ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
كما شهدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاءً من محافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار متوسطة

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الزيتة التابع لمحافظة حقل شملت وادي الشقة، والوادي الأبيض، ووادي أذل، وشريف معطية.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز علقان شملت محطة البادية ،ووادي ثرف.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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