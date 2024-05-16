الجيش: تبادل لإطلاق النار بين عناصرنا ومطلوبين جراء عمليات دهم في شاتيلا لتوقيف تجار مخدرات

أعلن الجيش اللبناني، أنه "ينفذ عمليات دهم في منطقة شاتيلا لتوقيف تجار مخدرات ومخلين بالأمن، وقد حصل تبادل لإطلاق النار بين عناصر الجيش والمطلوبين".

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