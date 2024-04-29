السعودية | إنطلاق فعاليات المعرض المصاحب لفعاليات أسبوع البيئة بمنطقة تبوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- تبوك:

أنطلقت بمنطقة تبوك ، فعاليات المعرض المصاحب لأسبوع البيئة بالمنطقة، والذي يأتي ضمن مبادرة التوعية البيئية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، تحت شعار “تعرف بيئتك “،وذلك في مجمع تبوك بارك التجاري، ويستمر لمدة أسبوع ، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والغير ربحية بالمنطقة ذات العلاقة .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن هذه المبادرة تأتي بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيقدم الفرع إلى جانب المعرض أكثر من (14) مبادرة مختلفة في جميع المحافظات، تشمل مبادرات التشجير وتوزيع الشتلات، وتنظيف الشواطئ، وغيرها؛ للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة لحماية البيئة، ورفع مستوى الثقافة البيئية لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة ومنع التلوث، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة.

وذكر المهندس الرويلي إلى أن المعرض بالمنطقة سيتخلله عدد الفعاليات التي ستعزز من أكتشاف البيئة المحلية وتنوعها، داعياً ختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى زيارة المعرض، والتعرف على مايتضمنه من رسائل تثقيفية ومعرفية، من خلال التكامل مع مختلف الشركاء ليكون أسبوع البيئة بتبوك ومبادراته المختلفة مواتياً لنشر ثقافة المحافظة على البيئة بشتى جوانبها وفقاً لرؤية المملكة 2030.