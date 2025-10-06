شكرا لقرائتكم خبر «من الفوضى إلى الوضوح».. ورشة عمل بمعرض الرياض للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ورشة عمل بعنوان «من الفوضى إلى الوضوح.. الكتابة كأداة للراحة والتخطيط»، تناولت دور الكتابة في تنظيم الأفكار، وإدارة الوقت، وتخفيف ضغوط الحياة، بحضور عدد من القراء، والمهتمين بالكتابة الإبداعية، وتنمية الذات.

وتطرقت الورشة إلى توضيح مفهوم «التدوين اليومي»، مشيرة إلى أنه ممارسة منتظمة لتسجيل الأفكار والمشاعر والأحداث، من خلال دفاتر الملاحظات أو التطبيقات الرقمية أو التسجيلات الصوتية، مما يسهم في التعبير عن الذات، والتأمل، وتعزيز الصفاء الذهني، مؤكدة أن الكتابة اليومية تعد وسيلة فعالة لتحسين الصحة النفسية والجسدية.

واستعرضت أبرز فوائد التدوين، ودوره في تخفيف التوتر بوصفه وسيلة لتفريغ الضغوط، وتحسين المزاج، والحد من القلق والاكتئاب، إضافة إلى مساعدته في التعامل مع الأفكار السلبية ومعالجة المشاعر، وتوضيح الأهداف الحياتية، مبينة أهمية اختيار الوقت المناسب لممارسة التدوين، سواء لبضع دقائق يوميا أو خلال المواقف الضاغطة، مؤكدة أن الاستمرار في هذه العادة يحقق نتائج إيجابية ملموسة.

واختتمت الورشة بتقديم مجموعة من «محفزات التدوين» التي تساعد على الانطلاق في الممارسة مثل: أسئلة للتأمل الذاتي، وأخرى لتحديد الاتجاهات المستقبلية، وأسئلة لمعالجة المشاعر وتعزيز الامتنان والإبداع، مؤكدة أن هذه الأدوات تجعل التدوين وسيلة فعالة للتخطيط الشخصي، وتحقيق الراحة النفسية.