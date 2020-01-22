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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة .. وردنا الان بيان عاجل للعميد ‘‘أحمد علي عبدالله صالح’’ وهذا ما جاء فيه بشأن ‘‘مديرية نهم’’

بعث العميد أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الأخ الدكتور خالد يحيى علي معصار، عضو مجلس النواب، وإخوانه وكافة آل معصار في مديرية نهم محافظة صنعاء، في وفاة اللواء يحيى علي معصار الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والنضال والبذل في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والحفاظ على مكاسبها الوطنية. وأشاد أحمد علي عبدالله صالح بالأدوار الوطنية للفقيد اللواء يحيى معصار، من خلال المواقع التي تقلدها على مدى عقود في القوات المسلحة، والتي كان آخرها قائداً للواء (135) مشاة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: قناة ”المسيرة” الحوثية توقف كل اخبارها عن المواجهات الشرسة في جبهة ”نهم” لهذا لسبب المرعب الذي اثار جنةن المشرفين الحوثييين ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة ) مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة ) عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار ) ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )

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